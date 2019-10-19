«Флорида» в овертайме уступила «Колорадо» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.
В составе «Флориды» забили Джонатан Юбердо, оформивший дубль, а также Фрэнк Ватрано и Бретт Коннолли. Сергей Бобровский отразил 36 из 41 броска по своим воротам. Евгений Дадонов очков не набрал.
За «Колорадо» отличились Йоонас Донской, Мэттью Ньето и Андре Бураковски, забивший дважды. В овертайме победную шайбу забросил Натан Маккиннон. Никита Задоров записал в свой актив одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Даллас» в матче НХЛ.