«Флорида» в овертайме уступила «Колорадо» в матче НХЛ

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«Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» в овертайме уступила «Колорадо» в матче НХЛ
  • © nhl.com/panthers

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе «Флориды» забили Джонатан Юбердо, оформивший дубль, а также  Фрэнк Ватрано и Бретт Коннолли. Сергей Бобровский отразил 36 из 41 броска по своим воротам. Евгений Дадонов очков не набрал.

За «Колорадо» отличились Йоонас Донской, Мэттью Ньето и Андре Бураковски, забивший дважды. В овертайме победную шайбу забросил Натан Маккиннон. Никита Задоров записал в свой актив одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Даллас» в матче НХЛ.

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