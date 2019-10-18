Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Байер» проиграл «Айнтрахту» в матче Бундеслиги

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Леверкузенский «Байер» потерпел поражение от франкфуртского «Айнтрахта» в матче восьмого тура немецкой Бундеслиги.
Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Байер» проиграл «Айнтрахту» в матче Бундеслиги
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Встреча, прошедшая во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Айнтрахту» принесли два гола Гонсалу Пасиенсии, один из которых он забил с пенальти, а также мяч Баса Доста.

«Байер» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первая игра железнодорожников с командой из Леверкузена завершилась победой московского клуба со счётом 2:1. Ответная встреча состоится 26 ноября.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Ахмат» в 13-м туре РПЛ.

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