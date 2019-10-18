Сёмин заявил, что для «Локомотива» матч с «Ахматом» не был простым

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу нал грозненским «Ахматом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Матч был не такой простой, как могло показаться. Забили первый гол, появилась уверенность. Дальше контролировали ход матча, за исключением отрезка во втором тайме, когда «Ахмат» оказывал серьёзное давление. Но в конце провели хорошую контратаку. Ребята — молодцы, бьются за каждый эпизод, в каком бы составе мы ни играли», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.

Он отметил, что сейчас команда переживает тот этап, когда из-за травм не все игроки могут выходить на поле.

«Выздоровление отдельных игроков будет уже перед матчем с «Ювентусом», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Ахмат» в 13-м туре РПЛ.