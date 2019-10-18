Сёмин заявил, что для «Локомотива» матч с «Ахматом» не был простым

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу нал грозненским «Ахматом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин заявил, что для «Локомотива» матч с «Ахматом» не был простым
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«Матч был не такой простой, как могло показаться. Забили первый гол, появилась уверенность. Дальше контролировали ход матча, за исключением отрезка во втором тайме, когда «Ахмат» оказывал серьёзное давление. Но в конце провели хорошую контратаку. Ребята — молодцы, бьются за каждый эпизод, в каком бы составе мы ни играли», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.

Он отметил, что сейчас команда переживает тот этап, когда из-за травм не все игроки могут выходить на поле.

«Выздоровление отдельных игроков будет уже перед матчем с «Ювентусом», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Ахмат» в 13-м туре РПЛ.

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