Созин считает, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказал мнение, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты во время матчей.

«Прекрасно знаю российских болельщиков. Ни один из них не пойдёт что-либо доказывать косоварам. Не думаю, что между представителями двух государств может быть какой-либо негатив. Да, с Украиной сложные отношения, и здесь подобное возможно. Что касается Косова, то считаю это выдуманной историей. У меня нет подтверждения, что разведение этих команд — инициатива РФС. Если руководитель Союза решил так сделать, то у него должны быть на это весомые причины. Я их не вижу. Не понимаю, о чём нам спорить с Косовом», — заявил Созин RT.

Ранее он заявил, что ему непонятно решение УЕФА разводить команды России и Косова.