Созин считает, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты

Короткая ссылка
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказал мнение, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты во время матчей.
Созин считает, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты
  • АГН «Москва»

«Прекрасно знаю российских болельщиков. Ни один из них не пойдёт что-либо доказывать косоварам. Не думаю, что между представителями двух государств может быть какой-либо негатив. Да, с Украиной сложные отношения, и здесь подобное возможно. Что касается Косова, то считаю это выдуманной историей. У меня нет подтверждения, что разведение этих команд — инициатива РФС. Если руководитель Союза решил так сделать, то у него должны быть на это весомые причины. Я их не вижу. Не понимаю, о чём нам спорить с Косовом», — заявил Созин RT.

Ранее он заявил, что ему непонятно решение УЕФА разводить команды России и Косова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить