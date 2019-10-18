Глава ФКР назвал неудовлетворительным выступление сборной России на ЧМ по кёрлингу в миксте

Короткая ссылка
Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира среди смешанных команд в шотландском Абердине.
Глава ФКР назвал неудовлетворительным выступление сборной России на ЧМ по кёрлингу в миксте
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Совершенно блистательное выступление в группе, ни одного поражения, и оступиться на стадии плей-офф — это, конечно, не то, чего мы ожидали от нашей команды», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он отметил, что, возможно, успешное выступление на групповой стадии расслабило спортсменов.

«Они не смогли сконцентрироваться, будем разбираться, смотреть, что же там случилось. К сожалению, те задачи, которые мы ставили, а именно призы на чемпионате мира, не достигнуты, это неудовлетворительное выступление», — добавил глава ФКР.

Сборная России в составе Александра Ерёмина, Анастасии Москалёвой, Даниила Горячева и Дарьи Морозовой завершила борьбу на стадии 1/8 финала, проиграв представителям Южной Кореи со счётом 1:9.

Ранее сообщалось, что ФКР предложит WCF помощь в проведении Кубка мира по кёрлингу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить