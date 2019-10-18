Каррера считает, что матч с «Локомотивом» не будет простым для «Ювентуса»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что намерен посетить матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и московским «Локомотивом».
Каррера считает, что матч с «Локомотивом» не будет простым для «Ювентуса»
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«Я буду на стадионе на матче «Ювентуса» с «Локомотивом». «Локомотив» — хорошая команда, у неё есть интересные игроки, такие как Ведран Чорлука, Бенедикт Хёведес и Гжегож Крыховяк. Хотя я больше не слежу за ними, но знаю, что команда всегда находится на вершине турнирной таблицы в России. Они играют в хороший футбол. У них меньше тактики по сравнению с Италией, но их не следует недооценивать. Я не думаю, что матч будет лёгкой прогулкой для «Ювентуса», — приводит слова Карреры TuttoJuve.

Матч состоится в Турине 22 октября.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, на какой срок из-за травмы выбыл Фёдор Смолов.

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