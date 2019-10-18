СМИ: Российский боец MMA перед боем проиграл $200 тысяч в казино
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Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на сотрудника казино.
«Я тоже мельком слышал эту информацию, но с Вартаном ещё не общался. Вообще, от Асатряна можно и не такого ожидать. Не понимаю только, зачем при таких деньгах он выступает в ММА», — сказал глава Fight Nights Global Камил Гаджиев.
На турнире, который состоится 19 октября, Асатрян проведёт бой с бразильцем Раймиссоном Бруно.
Ранее в Алтайском крае отремонтировали ДК на деньги футболиста сборной России Фёдора Смолова.