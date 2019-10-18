СМИ: Российский боец MMA перед боем проиграл $200 тысяч в казино

Российский боец смешанных единоборств Вартан Асатрян перед поединком на турнире Fight Nights Global в Сочи проиграл $200 тыс. в казино.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на сотрудника казино.

«Я тоже мельком слышал эту информацию, но с Вартаном ещё не общался. Вообще, от Асатряна можно и не такого ожидать. Не понимаю только, зачем при таких деньгах он выступает в ММА», — сказал глава Fight Nights Global Камил Гаджиев.

На турнире, который состоится 19 октября, Асатрян проведёт бой с бразильцем Раймиссоном Бруно.

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