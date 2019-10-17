Булыкин о переходе Дзюбы в «Интер»: если предложение поступит, он согласится
- РИА Новости
«Пусть Дзюбе уже 31 год, но он может подходить под задачи «Интера». Посмотрим, договорятся ли клубы между собой. Но Артём хочет поиграть за границей и проверить себя на новом уровне. Думаю, если предложение действительно поступит, он согласится. А спрос на Дзюбу, безусловно, есть», — заявил эксперт в интервью RT.
Булыкин, немало поигравший в Европе, также ответил на вопрос, готов ли Дзюба ментально к отъезду из России.
«Первый год ты играешь в Европе на желании и самоотдаче, и вряд ли Артёму что-то помешает. А дальше уже включаются вопросы быта и языка. В этом плане ему может быть тяжеловато», — добавил экс-нападающий сборной страны.
Ранее Кирьяков посоветовал Дзюбе перейти в европейский клуб.