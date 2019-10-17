Булыкин о переходе Дзюбы в «Интер»: если предложение поступит, он согласится

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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, как относится к слухам о переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в итальянский «Интер».
Булыкин о переходе Дзюбы в «Интер»: если предложение поступит, он согласится
  • РИА Новости

«Пусть Дзюбе уже 31 год, но он может подходить под задачи «Интера». Посмотрим, договорятся ли клубы между собой. Но Артём хочет поиграть за границей и проверить себя на новом уровне. Думаю, если предложение действительно поступит, он согласится. А спрос на Дзюбу, безусловно, есть», — заявил эксперт в интервью RT. 

Булыкин, немало поигравший в Европе, также ответил на вопрос, готов ли Дзюба ментально к отъезду из России.

«Первый год ты играешь в Европе на желании и самоотдаче, и вряд ли Артёму что-то помешает. А дальше уже включаются вопросы быта и языка. В этом плане ему может быть тяжеловато», — добавил экс-нападающий сборной страны. 

Ранее Кирьяков посоветовал Дзюбе перейти в европейский клуб.

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