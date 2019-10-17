Медведев рассказал о своём самом эффектном теннисном трюке

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал какой трюк с теннисным мячом из его арсенала является самым эффектным.

«На самом деле я знаю не так много трюков. В туре есть люди, которые могут дико долго чеканить мячом ребром ракетки. Любой приличный теннисист знает, как выполнить удар между ног, хотя это достаточно сложный элемент. Но для меня это самый эффектный из тех, на которые я способен», — рассказал Медведев в интервью RT.

Четвёртая ракетка мира также предположил, какой конкурс он бы выиграл, если бы в теннисе устраивали All Star Weekend как в НБА или НХЛ.

«Это зависело бы от того, какие соревнования организовали. Пусть будет конкурс на точность игры слева. Это к вопросу о мишенях, если бы их поставили, наверное, смог бы превзойти всех», — добавил Медведев.

Ранее Медведев рассказал, чем он отличается от соотечественницы Марии Шараповой, выигравшей пять турниров Большого шлема.