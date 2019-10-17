Аршавин и Смертин стали участниками обучающей программы УЕФА

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30 экс-футболистов поступили на магистерскую программу Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).
Аршавин и Смертин стали участниками обучающей программы УЕФА
  • ©UEFA.com

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в число участников программы вошли двое бывших игроков сборной России: Андрей Аршавин и Алексей Смертин. Программа создана с целью за 20 месяцев дать бывшим игрокам национальных сборных знания, которые помогут им использовать футбольный опыт в административной работе.

«Каждый футболист знает, что его карьера подойдёт к концу, и опасается оказаться в другой среде. В этом случае есть два выхода: идти тренировать или попробовать себя в административной сфере футбола. Меня больше привлекает второй вариант. Это программа для улучшения моих знаний. Постараюсь взять как можно больше от этого курса», — заявил Аршавин.

Помимо россиян, на данных курсах также пройдёт обучение обладатель «Золотого мяча» 2006 года Кака, экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба, победитель Лиги чемпионов в составе «Интера» Жулио Сезар и другие.

Ранее сообщалось, что УЕФА может наказать сборную Турции за военное приветствие.

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