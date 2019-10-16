Хачанов перед четвертьфиналом Кубка Кремля рассказал о своём повреждении

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Россиянин Карен Хачанов перед четвертьфиналом турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «ВТБ Кубок Кремля» в Москве, в котором он сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи, рассказал о своём повреждении.

«У меня есть мелкие боли, которые меня тревожат месяца три, но не настолько, чтобы не выходить на корт. Покрытие? Оно вроде и медленное, но и низкий подскок. Странное, надо привыкать», — сказал спортсмен.

Он также назвал сильные стороны своего будущего соперника. 

«Я с ним играл один раз. Он более удобный, чем Кольшрайбер, так как играет одинаково справа и слева. Опытный теннисист, в Москве выигрывал, поэтому будет серьёзный матч, завтра буду восстанавливаться», — резюмировал Хачанов.

Во втором круге Хачанов обыграл Филиппа Кольшрайбера со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7). Российский теннисист является действующим победителем турнира.

Ранее Хачанов прокомментировал присутствие Александра Кержакова на его матче на Кубке Кремля.

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