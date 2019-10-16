Теннисист Хачанов рассказал, как прошёл его первый месяц после рождения сына

Россиянин Карен Хачанов, восьмая ракетка мира, рассказал о первом месяце после рождения сына.

«Замечательный опыт, лучший момент в жизни, когда видишь, как маленькое чудо появляется на свет. Пока не так много времени дома, надеюсь, сейчас будет больше», — сказал спортсмен.

По словам Карена, он рад, что жена может снова посещать его матчи.

«Она давно не была на трибунах. После матча с Филиппом Кольшрайбером поговорили немного, затем она поехала к сыну. Что касается поддержки трибун в целом, то очень приятно, что во втором круге полный стадион, зрители поддерживали до конца», — добавил Хачанов.

Хачанов в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «ВТБ Кубок Кремля» в Москве обыграл Кольшрайбера со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7) и вышел в четвертьфинал турнира.

Ранее Хачанов сравнил матч с Кольшрайбером с поединками с Рафаэлем Надалем и Хуаном-Мартином дель Потро.