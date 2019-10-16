Хачанов сравнил матч с Кольшрайбером с поединками с Надалем и дель Потро
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«Сам матч проходил хуже, чем матчи с Надалем и дель Потро. Один из самых эмоциональных, но не самый», — признался спортсмен.
По словам Хачанова, подача Кольшрайбера доставила ему много неудобств, так как немец способен подавать коротко в любую точку. Российский теннисист также отметил постоянное изменение стиля игры соперника.
«У меня был низкий процент подач и много двойных ошибок. Возможно, это связано с эмоциями», — сказал Хачанов.
Россиянин вышел в четвертьфинал турнира.
Ранее Хачанов поделился эмоциями после матча с Кольшрайбером.