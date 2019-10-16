Хачанов сравнил матч с Кольшрайбером с поединками с Надалем и дель Потро

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Россиянин Карен Хачанов, восьмая ракетка мира, сравнил матч второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «ВТБ Кубок Кремля» в Москве, где он играл с немцем Филиппом Кольшрайбером, со своими поединками с испанцем Рафаэлем Надалем и аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.
Хачанов сравнил матч с Кольшрайбером с поединками с Надалем и дель Потро
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Сам матч проходил хуже, чем матчи с Надалем и дель Потро. Один из самых эмоциональных, но не самый», — признался спортсмен.

По словам Хачанова, подача Кольшрайбера доставила ему много неудобств, так как немец способен подавать коротко в любую точку. Российский теннисист также отметил постоянное изменение стиля игры соперника.

«У меня был низкий процент подач и много двойных ошибок. Возможно, это связано с эмоциями», — сказал Хачанов.

Россиянин вышел в четвертьфинал турнира.

Ранее Хачанов поделился эмоциями после матча с Кольшрайбером.

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