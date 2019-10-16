Авербух: Медведева верит, что сможет выучить четверной прыжок

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду и хореограф Илья Авербух объяснил, почему фигуристка Евгения Медведева всё ещё продолжает карьеру.
Авербух: Медведева верит, что сможет выучить четверной прыжок
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«Есть в этом определённая история. Ей 19 лет, она ещё ребенок, ей хочется реализовать себя, хочется доказать», — приводит слова хореографа ТАСС.

По его мнению, серебряная призёрка ОИ-2018 демонстрирует более взрослое катание на данный момент.

«Внутренне она уверена, что рано или поздно освоит четверной. Если ей это удастся, она сразу попадёт на другой уровень. Для неё главное — подойти к Олимпиаде», — добавил Авербух.

В прошлом сезоне Медведева завоевала бронзу чемпионата мира в японской Сайтаме.

Ранее Авербух оценил шансы Татьяны Тотьмяниной восстановиться к ледовому шоу в ноябре.

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