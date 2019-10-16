Медведев заявил, что ему приятно получить звание заслуженного мастера спорта
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- globallookpress.com
«Мне очень приятно получить знак и удостоверение «Заслуженный мастер спорта России», это очень почётно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие», — приводит слова Медведева официальный сайт Минспорта России.
Он также выразил сожаление, что ему не удастся принять участие на Кубке Кремля. По его словам, после победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае он физически не готов выступить на турнире в Москве.
«Сейчас я готовлюсь к следующим турнирам. На очереди очень важные соревнования в Вене, Париже, Лондоне и, естественно, финальный турнир Кубка Дэвиса», — добавил Медведев.
В нынешнем сезоне российский теннисист одержал победу в четырёх турнирах. Он также доходил до финала US Open.
Ранее сообщалось, что Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России.