Медведев заявил, что ему приятно получить звание заслуженного мастера спорта

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отреагировал на получение звания заслуженного мастера спорта России.

«Мне очень приятно получить знак и удостоверение «Заслуженный мастер спорта России», это очень почётно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие», — приводит слова Медведева официальный сайт Минспорта России.

Он также выразил сожаление, что ему не удастся принять участие на Кубке Кремля. По его словам, после победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае он физически не готов выступить на турнире в Москве.

«Сейчас я готовлюсь к следующим турнирам. На очереди очень важные соревнования в Вене, Париже, Лондоне и, естественно, финальный турнир Кубка Дэвиса», — добавил Медведев.

В нынешнем сезоне российский теннисист одержал победу в четырёх турнирах. Он также доходил до финала US Open.

Ранее сообщалось, что Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России.