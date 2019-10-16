Медведев заявил, что ему приятно получить звание заслуженного мастера спорта

Короткая ссылка
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отреагировал на получение звания заслуженного мастера спорта России.
Медведев заявил, что ему приятно получить звание заслуженного мастера спорта
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Мне очень приятно получить знак и удостоверение «Заслуженный мастер спорта России», это очень почётно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие», — приводит слова Медведева официальный сайт Минспорта России.

Он также выразил сожаление, что ему не удастся принять участие на Кубке Кремля. По его словам, после победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае он физически не готов выступить на турнире в Москве.

«Сейчас я готовлюсь к следующим турнирам. На очереди очень важные соревнования в Вене, Париже, Лондоне и, естественно, финальный турнир Кубка Дэвиса», — добавил Медведев.

В нынешнем сезоне российский теннисист одержал победу в четырёх турнирах. Он также доходил до финала US Open.

Ранее сообщалось, что Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить