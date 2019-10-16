Суд признал Домани виновным в хищении 44 млн рублей у РФБ
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- РИА Новости
«Суд постановил: Домани совершил мошенничество, то есть хищение денежных средств посредством обмана», — цитирует «Р-Спорт» слова судьи Людмилы Зиньковской.
Домани занимал пост генерального менеджера мужской национальной команды России с конца 2013 года. Параллельно он работал исполнительным директором в РФБ. В сентябре 2015 года Домани покинул оба поста. Бывший игрок сборной России был задержан в 2018 году в Черногории и экстрадирован в Россию.
Ранее сообщалось, что Пашутин назначен главным тренером молодёжной сборной России по баскетболу.