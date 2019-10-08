Пашутин назначен главным тренером молодёжной сборной России по баскетболу

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) принял решения по кадровым вопросам в национальных командах страны.

Как сообщает пресс-служба РФБ, главным тренером молодёжной команды (U20) стал наставник саратовского клуба «Автодор» Евгений Пашутин. Игорь Грачев, возглавляющий клуб «Самара», будет работать с командой U18, тренер молодёжки «Локомотива-Кубань» Роман Семернинов — с игроками сборной U17, а тренер «Химок» Александр Герасимов — с командой U16.

Тренерские должности в женских командах займут Момир Тасич (U20), Ольга Шунейкина (U18) и Дмитрий Шумихин (U16).

Ранее сообщалось, что Александр Ковалёв назначен главным тренером женской сборной России по баскетболу.