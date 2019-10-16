Гендиректор «Анжи» заявил, что клуб начал рассчитываться по долгам

Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«На сегодняшний день мы понемногу погашаем долги, но, к сожалению, делаем это не в том объёме, в котором нам хотелось бы. У нас нет текущей задолженности по зарплатам перед действующими игроками, а основная задолженность медленно, но уменьшается. Таким образом, мы сумели стабилизировать ситуацию, но для качественного улучшения, конечно, необходимо вливание ещё больших средств», — цитирует ТАСС Агарагимова.

В прошлом сезоне «Анжи» выступал в Российской премьер-лиге и по итогам чемпионата вылетел из РПЛ. Из-за финансовых трудностей клуб не сумел пройти процедуру лицензирования и теперь выступает в третьем по силе дивизионе российского футбола. По предварительным оценкам, долг «Анжи» составлял 90 млн рублей.

Ранее тренер Адиев признался, что испытывает особые чувства в связи с назначением в «Ахмат».