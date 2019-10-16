Гендиректор «Анжи» заявил, что клуб начал рассчитываться по долгам

Короткая ссылка
Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о финансовой ситуации в клубе.
Гендиректор «Анжи» заявил, что клуб начал рассчитываться по долгам
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«На сегодняшний день мы понемногу погашаем долги, но, к сожалению, делаем это не в том объёме, в котором нам хотелось бы. У нас нет текущей задолженности по зарплатам перед действующими игроками, а основная задолженность медленно, но уменьшается. Таким образом, мы сумели стабилизировать ситуацию, но для качественного улучшения, конечно, необходимо вливание ещё больших средств», — цитирует ТАСС Агарагимова.

В прошлом сезоне «Анжи» выступал в Российской премьер-лиге и по итогам чемпионата вылетел из РПЛ. Из-за финансовых трудностей клуб не сумел пройти процедуру лицензирования и теперь выступает в третьем по силе дивизионе российского футбола. По предварительным оценкам, долг «Анжи» составлял 90 млн рублей.

Ранее тренер Адиев признался, что испытывает особые чувства в связи с назначением в «Ахмат». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить