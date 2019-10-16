СМИ: «Тоттенхэм» связывался с Моуринью на предмет работы в клубе

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Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить лондонский «Тоттенхэм».
СМИ: «Тоттенхэм» связывался с Моуринью на предмет работы в клубе
  • globallookpress.com
  • © Jose Miguel Fernandez/ZUMAPRESS.com

Как сообщает Soccer Link, Жозе Моуринью может возглавить «Тоттенхэм» в случае отставки нынешнего тренера команды Маурисио Почеттино. Руководство клуба уже контактировало с португальцем на предмет возможного сотрудничества.

В настоящее время «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В лиге чемпионов лондонцы стартовали с поражения 2:7 от «Баварии».

Ранее сообщалось, что футболист «Тоттенхэма» Эриксен близок к переходу в «Баварию».

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