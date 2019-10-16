«Нижний Новгород» уступил «Тенерифе» в стартовом матче основного раунда баскетбольной ЛЧ

В матче первого тура основного раунда баскетбольной Лиги чемпионов — главного клубного турнира Европы под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) — «Нижний Новгород» на выезде потерпел поражение от испанского «Тенерифе» со счётом 67:81.

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Самым результативным игроком встречи стал грузинский центровой «Тенерифе» Георгий Шермадини, набравший 24 очка и совершивший девять подборов. В составе российской команды 17 баллами отметился американский бигмэн Дэррлин Уиллис. Помимо «Тенерифе», в основном раунде баскетбольной ЛЧ «Нижний Новгород» сыграет с латвийским ВЭФ, греческим «Перистери», черногорским «Морнаром», турецким «Газьянтепом», немецким «Бамбергом» и чешским «Нимбурком». Ранее защитник «Зенита» Антон Понкрашов выразил мнение, что у российского баскетбола нет будущего.