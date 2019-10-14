Понкрашов считает, что у российского баскетбола нет будущего
- РИА Новости
«Есть ли будущее у российского баскетбола? Нет. Всё плохо. Система выстроена неправильно. Для молодых российских игроков нет возможности прогрессировать, не вижу, как они могут закрепиться в составе», — приводит слова Понкрашова Sports.ru.
Он отметил, что в сложившемся положении виноват лимит на легионеров, при котором молодым игрокам практически нереально закрепиться в основе.
«Иногда молодёжь даже не может принимать участие в тренировочном процессе. Как игроку прогрессировать? Для него нет места, а оно ведь не появится просто так. Потому что каждый тренер ставит перед собой задачу побеждать», — добавил спортмен.
Ранее Андрей Кириленко высказал мнение, что у российского баскетбола и НБА разные пути развития.