Понкрашов считает, что у российского баскетбола нет будущего

Разыгрывающий защитник «Зенита» Антон Понкрашов, выступавший за сборную России, высказал мнение, что баскетбол в стране не способен выйти на новый уровень.

«Есть ли будущее у российского баскетбола? Нет. Всё плохо. Система выстроена неправильно. Для молодых российских игроков нет возможности прогрессировать, не вижу, как они могут закрепиться в составе», — приводит слова Понкрашова Sports.ru.

Он отметил, что в сложившемся положении виноват лимит на легионеров, при котором молодым игрокам практически нереально закрепиться в основе.

«Иногда молодёжь даже не может принимать участие в тренировочном процессе. Как игроку прогрессировать? Для него нет места, а оно ведь не появится просто так. Потому что каждый тренер ставит перед собой задачу побеждать», — добавил спортмен.

Ранее Андрей Кириленко высказал мнение, что у российского баскетбола и НБА разные пути развития.