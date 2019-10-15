Нурмагомедов заявил, что оставаться непобедимым невозможно

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что невозможно всю карьеру оставаться непобеждённым.
Нурмагомедов заявил, что оставаться непобедимым невозможно
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Думаю, у меня осталось несколько лет. Два, максимум три года. Я не хочу драться всю жизнь, знаю, что это очень трудно. Знаю, что много молодых и голодных парней идут, и понимаю, что всегда оставаться непобедимым и неоспоримым чемпионом невозможно», — приводит слова Нурмагомедова MMA Junkie.

В активе 30-летнего россиянина 28 побед в карьере, что является рекордом среди всех российских бойцов ММА. Он дважды успешно защитил завоёванный в апреле 2018 года титул.

Ранее сообщалось, что Дастин Порье назвал реванш с Нурмагомедовым далёким от реальности.

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