Нурмагомедов заявил, что оставаться непобедимым невозможно

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что невозможно всю карьеру оставаться непобеждённым.

«Думаю, у меня осталось несколько лет. Два, максимум три года. Я не хочу драться всю жизнь, знаю, что это очень трудно. Знаю, что много молодых и голодных парней идут, и понимаю, что всегда оставаться непобедимым и неоспоримым чемпионом невозможно», — приводит слова Нурмагомедова MMA Junkie.

В активе 30-летнего россиянина 28 побед в карьере, что является рекордом среди всех российских бойцов ММА. Он дважды успешно защитил завоёванный в апреле 2018 года титул.

Ранее сообщалось, что Дастин Порье назвал реванш с Нурмагомедовым далёким от реальности.