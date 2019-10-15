Медведев не воспринимает всерьёз слова Циципаса о своём стиле игры
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«Мне только вчера об этом сказали. Было много мыслей, потому что каждый теннисист про другого теннисиста может сказать что угодно. Но я не воспринимаю его серьёзно после одного его интервью, где он рассказывал о своей вечеринке», — заявил Медведев.
Медведев и Циципас встречались на корте пять раз, последний из которых — в полуфинале недавнего турнира в Шанхае. Во всех случаях победу одерживал россиянин.
Ранее сообщалось, что Циципас назвал игру Медведева скучной.