Медведев не воспринимает всерьёз слова Циципаса о своём стиле игры

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Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал слова грека Стефаноса Циципаса, назвавшего его игру скучной.
Медведев не воспринимает всерьёз слова Циципаса о своём стиле игры
  • © US Open
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«Мне только вчера об этом сказали. Было много мыслей, потому что каждый теннисист про другого теннисиста может сказать что угодно. Но я не воспринимаю его серьёзно после одного его интервью, где он рассказывал о своей вечеринке», — заявил Медведев.

Медведев и Циципас встречались на корте пять раз, последний из которых — в полуфинале недавнего турнира в Шанхае. Во всех случаях победу одерживал россиянин.

Ранее сообщалось, что Циципас назвал игру Медведева скучной.

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