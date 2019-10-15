Медведев не воспринимает всерьёз слова Циципаса о своём стиле игры

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал слова грека Стефаноса Циципаса, назвавшего его игру скучной.

«Мне только вчера об этом сказали. Было много мыслей, потому что каждый теннисист про другого теннисиста может сказать что угодно. Но я не воспринимаю его серьёзно после одного его интервью, где он рассказывал о своей вечеринке», — заявил Медведев.

Медведев и Циципас встречались на корте пять раз, последний из которых — в полуфинале недавнего турнира в Шанхае. Во всех случаях победу одерживал россиянин.

Ранее сообщалось, что Циципас назвал игру Медведева скучной.