Два очка Дадонова помогли «Флориде» нанести «Нью-Джерси» шестое поражение подряд в НХЛ

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«Флорида Пантерз» одолела «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Дадонова помогли «Флориде» нанести «Нью-Джерси» шестое поражение подряд в НХЛ
  • AFP
  • © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась в пользу гостей — 6:4.

В составе «Пантер» дубль оформил Бретт Коннолли, отличились также Джонатан Юбердо, Маккензи Уигар, Ноэль Аккьяри и россиянин Евгений Дадонов. У хозяев шайбы забросили Тейлор Холл, Йеспер Братт, Уилл Батчер и Павел Заха.

Дадонов, помимо гола, отметился результативной передачей. Российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев также сделал результативный пас.

Ранее «Сан-Хосе» одержал вторую победу подряд в НХЛ.

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