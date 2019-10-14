Два очка Дадонова помогли «Флориде» нанести «Нью-Джерси» шестое поражение подряд в НХЛ
- AFP
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Встреча прошла в Ньюарке и завершилась в пользу гостей — 6:4.
В составе «Пантер» дубль оформил Бретт Коннолли, отличились также Джонатан Юбердо, Маккензи Уигар, Ноэль Аккьяри и россиянин Евгений Дадонов. У хозяев шайбы забросили Тейлор Холл, Йеспер Братт, Уилл Батчер и Павел Заха.
Дадонов, помимо гола, отметился результативной передачей. Российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев также сделал результативный пас.
Ранее «Сан-Хосе» одержал вторую победу подряд в НХЛ.