«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ

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Казанский «Ак Барс» взял верх над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ
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Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе казанцев отличились Вячеслав Основин, Мэттью Фрэттин и Эмиль Галимов. Гости же ответили только шайбой Дэна Секстона.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с финским «Йокеритом», а «Автомобилист» встретится с омским «Авангардом».

В других матчах игрового дня казахстанский «Барыс» в овертайме уступил владивостокскому «Адмиралу» (0:1), челябинский «Трактор» проиграл рижскому «Динамо» (3:4), а нижнекамский «Нефтехимик» одолел в ОТ новосибирскую «Сибирь» (2:1).

Ранее СКА обыграл «Торпедо» в матче КХЛ.

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