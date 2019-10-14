Саммельвуо: у сборной России были шансы, но мы их не использовали

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Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо прокомментировал поражение от национальной команды США в матче десятого тура Кубка мира по волейболу в Японии.
Саммельвуо: у сборной России были шансы, но мы их не использовали
  • © Predrag Milosavljevic/Xinhua
  • Reuters

«Соперники хорошо действовали на подаче, приёме и в передачах, особенно после первого сета. Мы не смогли их остановить. У нас были шансы, но мы их не использовали. Сложно найти стремление отдать все силы после десяти матчей. Но это прекрасные матчи, в которых нужно играть и учиться», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба турнира.

По итогам десяти матчей сборная России занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Лидирует сборная Бразилии с 26 очками. За ней располагаются команды Польши и США — с 25 и 24 очками соответственно.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты потерпели шестое поражение на КМ в Японии, уступив США.

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