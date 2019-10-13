Черчесов: праздновать можно, когда кубок в руках или медали на шее
«Абсолютно не чувствую величие момента, я главный тренер сборной, и мы просто задачи решаем. Сегодня вышли на ЧЕ-2020. Это будничный эпизод — шаг к следующему шагу. Праздновать можно, когда кубок в руках или медали на шее», — сказал Черчесов.
Сборная России обеспечила себе попадание в финальную часть чемпионата Европы по футболу — 2020 за два тура до окончания квалификационного турнира.
Ранее Черчесов назвал победу на чемпионате Европы главной задачей сборной России по футболу.