Санчес из-за травмы досрочно покинет расположение сборной Чили по футболу

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес получил травму в контрольном матче и покинет расположение национальной команды.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Чили, у 30-летнего нападающего диагностировано повреждение сухожилий на левой лодыжке.

Отмечается, что он покинет расположение сборной и вернётся в свой клуб, миланский «Интер», где пройдёт дополнительное обследование и начнёт восстановление.

Санчес травмировался в контрольном матче с Колумбией, завершившемся со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что Неймар получил травму в контрольном матче сборной Бразилии.