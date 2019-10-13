Санчес из-за травмы досрочно покинет расположение сборной Чили по футболу

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Нападающий сборной Чили Алексис Санчес получил травму в контрольном матче и покинет расположение национальной команды.
Санчес из-за травмы досрочно покинет расположение сборной Чили по футболу
  • © Tiago Caldas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Чили, у 30-летнего нападающего диагностировано повреждение сухожилий на левой лодыжке.

Отмечается, что он покинет расположение сборной и вернётся в свой клуб, миланский «Интер», где пройдёт дополнительное обследование и начнёт восстановление.

Санчес травмировался в контрольном матче с Колумбией, завершившемся со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что Неймар получил травму в контрольном матче сборной Бразилии.

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