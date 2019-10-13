Рябинский заявил, что поддерживает Лебедева в вопросе возобновления боксёрской карьеры

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал мнение о намерении бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дениса Лебедева возобновить спортивную карьеру.

«Денис мне звонил и спрашивал, что я думаю, если он проведёт ещё один-два боя. Я сказал, что всячески это поддерживаю, это прекрасная история. Он сейчас тренируется, приводит себя в форму», — приводит слова Рябинского ТАСС.

Лебедев завершил карьеру в июле 2019 года в возрасте 40 лет. Позднее боксёр заявил о желании провести поединок с Илунгой Макабу из Конго.

Ранее сообщалось, что WBA рассматривает вариант титульного боя для Лебедева в случае возобновления карьеры.