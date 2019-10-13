Рябинский заявил, что поддерживает Лебедева в вопросе возобновления боксёрской карьеры
- РИА Новости
«Денис мне звонил и спрашивал, что я думаю, если он проведёт ещё один-два боя. Я сказал, что всячески это поддерживаю, это прекрасная история. Он сейчас тренируется, приводит себя в форму», — приводит слова Рябинского ТАСС.
Лебедев завершил карьеру в июле 2019 года в возрасте 40 лет. Позднее боксёр заявил о желании провести поединок с Илунгой Макабу из Конго.
Ранее сообщалось, что WBA рассматривает вариант титульного боя для Лебедева в случае возобновления карьеры.