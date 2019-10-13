Аетбаева стала чемпионкой мира по боксу в весовой категории до 51 кг

Россиянка Лилия Аетбаева завоевала золото в весовой категории до 51 кг на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ.

РИА Новости

В финале российская спортсменка одолела Бусе Чакыроглу из Турции раздельным решение судей — 4:1. Третье место разделили представительница КНДР Чоль Ми Панг и Мэри Ком из Индии. Ранее российский боксёр Сергей Екимов потерпел первое поражение в карьере.