Аетбаева стала чемпионкой мира по боксу в весовой категории до 51 кг

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Россиянка Лилия Аетбаева завоевала золото в весовой категории до 51 кг на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ.
Аетбаева стала чемпионкой мира по боксу в весовой категории до 51 кг
  • РИА Новости

В финале российская спортсменка одолела Бусе Чакыроглу из Турции раздельным решение судей — 4:1.

Третье место разделили представительница КНДР Чоль Ми Панг и Мэри Ком из Индии.

Ранее российский боксёр Сергей Екимов потерпел первое поражение в карьере.

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