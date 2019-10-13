Адеев завоевал серебро в плавании на открытой воде на Всемирных пляжных играх

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Россиянин Денис Адеев стал вторым в плавании на открытой воде на дистанции 5 км на Всемирных пляжных играх в катарской Дохе.
Адеев завоевал серебро в плавании на открытой воде на Всемирных пляжных играх
  • РИА Новости

Российский пловец финишировал за 55 минут и 26 секунд.

Победу одержал Марчелло Гуиди из Италии (55:25), замкнул тройку лучших немец Сорен Майсснер (55:28).

Ранее Владимир Морозов завоевал две золотые медали на этапе КМ по плаванию.

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