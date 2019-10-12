Морозов завоевал две золотые медали на этапе КМ по плаванию

Россиянин Владимир Морозов завоевал две золотые медали на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Берлине.

На дистанции 50 м на спине Морозов показал результат 24,75 с, вторым стал представитель США Майкл Эндрю (24,97), третьим — ещё один россиянин, Григорий Тарасевич (25,14).

В заплыве на 100 м вольным стилем Морозов победил с результатом 48,02 с. Вторым стал японец Кацухиро Мацумото (49,00), третьим — француз Максим Груссе (49,16).

Этап Кубка мира в Берлине завершится в воскресенье.

Ранее сообщалось, что Тарасевич выиграл бронзу на этапе Кубка мира по плаванию в Берлине.