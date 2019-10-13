«Сент-Луис» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на два очка Тарасенко

«Сент-Луис Блюз» проиграл «Монреалю Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась в Монреале и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе «Канадиенс» отличились Томаш Татар, Джонатан Друен, Филлип Дано, Арттури Лехконен, Брендан Галлахер и Макс Доми. У гостей шайбы забросили Брэйден Шенн, Самуэль Бле и Винс Данн.

Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что два очка Ильи Ковальчука помогли «Лос-Анджелес Кингз» взять верх над «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ.