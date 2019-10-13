Два очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» взять верх над «Нэшвиллом» в НХЛ

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«Лос-Анджелес Кингз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 7:4 в пользу хозяев.

В составе «Кингз» отличились Майкл Амадио, Анже Копитар, Кайл Клиффорд, Илья Ковальчук, Алекс Иафалло, Дастин Браун и Дрю Даути. У гостей шайбы забросили Микаэль Гранлунд, Виктор Арвидссон, Мэтт Дюшейн и Колтон Сиссонс.

Ковальчук также отметился результативной передачей, набрав таким образом два очка.

В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

Ранее сообщалось, что голы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Даллас Старз» в НХЛ.

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