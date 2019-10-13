Матч Кубка мира по регби в Японии был отменён из-за тайфуна «Хагибис»
- © rugbyworldcup.com
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Матч Намибия — Канада стал уже третьим на Кубке мира по регби, который был отменён из-за тайфуна «Хагибис». Ранее организаторы турнира из соображений безопасности решили не проводить поединки между командами Италии и Новой Зеландии, а также сборными Англии и Франции.
К настоящему моменту жертвами супертайфуна «Хагибис» стали два человека. Несколько миллионов людей были эвакуированы.
Ранее в Кремле заявили о готовности оказать помощь Японии в связи с тайфуном «Хагибис».