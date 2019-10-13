Матч Кубка мира по регби в Японии был отменён из-за тайфуна «Хагибис»

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Поединок группового раунда Кубка мира по регби между сборными Намибии и Канады, который должен был состояться в воскресенье, 13 октября, в японском городе Камаиси, был отменён из-за обрушившегося на островное государство супертайфуна «Хагибис».
Матч Кубка мира по регби в Японии был отменён из-за тайфуна «Хагибис»
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Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Матч Намибия — Канада стал уже третьим на Кубке мира по регби, который был отменён из-за тайфуна «Хагибис». Ранее организаторы турнира из соображений безопасности решили не проводить поединки между командами Италии и Новой Зеландии, а также сборными Англии и Франции.

К настоящему моменту жертвами супертайфуна «Хагибис» стали два человека. Несколько миллионов людей были эвакуированы.

Ранее в Кремле заявили о готовности оказать помощь Японии в связи с тайфуном «Хагибис».

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