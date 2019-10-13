СМИ: Двукратный олимпийский чемпион завершил карьеру после получения дисквалификации за допинг
- © Kenjiro Matsuo/AFLO
- globallookpress.com
Об этом сообщает издание USA Today.
В нескольких допинг-пробах, сданных Дуайером в ноябре и декабре 2018 года, был обнаружен анаболический препарат. Из-за дисквалификации спортсмен лишился права принять участие в летних Олимпийских играх 2020 года в японском Токио.
Обе золотые медали Олимпийских игр в своей спортивной карьере Конор завоевал в составе эстафетных команд на дистанции 4 х 200 метров вольным стилем. Кроме того, американец является пятикратным чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что чемпион России по лёгкой атлетике был дисквалифицирован за допинг.