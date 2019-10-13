СМИ: Двукратный олимпийский чемпион завершил карьеру после получения дисквалификации за допинг

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Американский спортсмен Конор Дуайер, являющийся двукратным олимпийским чемпионом по плаванию, принял решение завершить профессиональную карьеру после того, как получил дисквалификацию на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
СМИ: Двукратный олимпийский чемпион завершил карьеру после получения дисквалификации за допинг
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает издание USA Today.

В нескольких допинг-пробах, сданных Дуайером в ноябре и декабре 2018 года, был обнаружен анаболический препарат. Из-за дисквалификации спортсмен лишился права принять участие в летних Олимпийских играх 2020 года в японском Токио.

Обе золотые медали Олимпийских игр в своей спортивной карьере Конор завоевал в составе эстафетных команд на дистанции 4 х 200 метров вольным стилем. Кроме того, американец является пятикратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что чемпион России по лёгкой атлетике был дисквалифицирован за допинг.

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