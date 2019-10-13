СМИ: Двукратный олимпийский чемпион завершил карьеру после получения дисквалификации за допинг

Американский спортсмен Конор Дуайер, являющийся двукратным олимпийским чемпионом по плаванию, принял решение завершить профессиональную карьеру после того, как получил дисквалификацию на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает издание USA Today.

В нескольких допинг-пробах, сданных Дуайером в ноябре и декабре 2018 года, был обнаружен анаболический препарат. Из-за дисквалификации спортсмен лишился права принять участие в летних Олимпийских играх 2020 года в японском Токио.

Обе золотые медали Олимпийских игр в своей спортивной карьере Конор завоевал в составе эстафетных команд на дистанции 4 х 200 метров вольным стилем. Кроме того, американец является пятикратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что чемпион России по лёгкой атлетике был дисквалифицирован за допинг.