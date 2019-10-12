Источник: Федерация футбола Франции предложит Дешаму новый контракт

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Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам может остаться во главе команды до 2022 года.
Источник: Федерация футбола Франции предложит Дешаму новый контракт
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает L'Equipe, Федерация футбола Франции довольна работой Дидье Дешама во главе национальной команды и намерена предложить специалисту новый контракт до 2022 года. Президент организации Ноэль Ле Гре предложит продление договора специалисту, как только команда квалифицируется на чемпионат Европы.

В своей отборочной группе сборная Франции делит первое место с командой Турции, имея 18 очков после семи туров.

Ранее сообщалось, что Рамос превзошёл Касильяса по количеству матчей в составе сборной Испании.

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