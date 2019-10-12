Источник: Федерация футбола Франции предложит Дешаму новый контракт

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам может остаться во главе команды до 2022 года.

Как сообщает L'Equipe, Федерация футбола Франции довольна работой Дидье Дешама во главе национальной команды и намерена предложить специалисту новый контракт до 2022 года. Президент организации Ноэль Ле Гре предложит продление договора специалисту, как только команда квалифицируется на чемпионат Европы.

В своей отборочной группе сборная Франции делит первое место с командой Турции, имея 18 очков после семи туров.

Ранее сообщалось, что Рамос превзошёл Касильяса по количеству матчей в составе сборной Испании.