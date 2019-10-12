Источник: Федерация футбола Франции предложит Дешаму новый контракт
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как сообщает L'Equipe, Федерация футбола Франции довольна работой Дидье Дешама во главе национальной команды и намерена предложить специалисту новый контракт до 2022 года. Президент организации Ноэль Ле Гре предложит продление договора специалисту, как только команда квалифицируется на чемпионат Европы.
В своей отборочной группе сборная Франции делит первое место с командой Турции, имея 18 очков после семи туров.
Ранее сообщалось, что Рамос превзошёл Касильяса по количеству матчей в составе сборной Испании.