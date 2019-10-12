СМИ: Фернандес пропустит матч с Кипром

Защитник сборной России Марио Фернандес не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с командой Кипра.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист сборной России Марио Фернандес перед матчем с командой Кипра тренировался по индивидуальной программе и не сможет принять участие в поединке. В то же время полузащитник Дмитрий Баринов, который также занимался отдельно, имеет шанс выйти на поле.

Встреча сборных Кипра и России состоится 13 октября в Никосии. Начало матча — в 21:45 мск.

Ранее тренер сборной Кипра заявил, что Россия играет в современный и оборонительный футбол.