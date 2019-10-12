Тренер сборной Кипра: Россия играет в современный и оборонительный футбол

Наставник сборной Кипра по футболу Ран Бен-Шимон поделился мнением о сопернике своего коллектива по следующему матчу квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года — команде России.

«Завтра мы сыграем против сильной и быстрой команды. Выражаю большое уважение главному тренеру Станиславу Черчесову. Россия играет в современный и оборонительный футбол, но думаю, это будет последний комплимент. Наша команда жаждет победы, новых высот, завтра нам необходима поддержка каждого болельщика. Мы хотим достичь результата против такой сильной команды. Жду с нетерпением этого вызова для наших футболистов», — сказал Бен Шимон.

Сборная Кипра проведёт домашний поединок против команды России 13 октября. Встреча начнётся в 21:45 мск.

Ранее Колыванов заявил, что Россия по всем показателям превосходит сборную Кипра.