Колыванов: мы по всем показателям превосходим сборную Кипра

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов заявил, что соперник российской команды по матчу отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 уступает в классе подопечным Станислава Черчесова.

«Нам надо одно очко, но я не думаю, что наша сборная будет играть на ничью. С таким составом и с такой положительной энергией мы должны побеждать. Первый поединок был непростым, победили 1:0, дома в принципе Кипр играет неплохо. Но если взять уровень наших игроков, мы намного качественнее и по всем показателям превосходим сборную Кипра», — цитирует Колыванова Sport24.

Встреча между сборными Кипра и России состоится 13 октября в Никосии. Начало матча — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что футболисты молодёжной сборной России посетили Уральский федеральный университет.