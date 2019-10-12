Ассистентский хет-трик Шипачёва помог «Динамо» обыграть «Автомобилист» в КХЛ

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» победило «Автомобилист».
Ассистентский хет-трик Шипачёва помог «Динамо» обыграть «Автомобилист» в КХЛ
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Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 6:3 в пользу «Динамо».

В составе победителей забрасывали Дмитрий Яшкин (дважды), Микс Индрашис, Егор Зайцев, Иван Игумнов и Игорь Полыгалов. За «Автомобилист» отличились Александр Кучерявенко, Ефим Гуркин и Брукс Мацек.

Хоккеист «Динамо» Вадим Шипачёв набрал три очка, трижды ассистируя партнёрам по команде.

В параллельной встрече магнитогорский «Металлург» победил «Северсталь» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Амуру» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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