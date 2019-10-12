Александр Емельяненко поделился впечатлениями от знакомства с актёром Сигалом

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился впечатлениями от знакомства с известным голливудским актёром Стивеном Сигалом.

«Сегодня познакомился со Стивеном Сигалом и потренировался! Сигал показал мне технику ведения боя, которой я раньше не владел!» — написал Емельяненко в своём Instagram.

Емельяненко подарил актёру билеты на свой поединок с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Поединок будет проводиться по правилам бокса.

Ранее Сигал заявил, что не имеет права давать советы чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.