ПКР получил официальное приглашение на Паралимпиаду-2020 в Токио

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Паралимпийский комитет России (ПКР) проинформировал о получении официального приглашения на летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио.
ПКР получил официальное приглашение на Паралимпиаду-2020 в Токио
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ПКР, численность российской делегации на играх будет определена согласно квалификационным критериям. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 человек от России, которые выступят в 18—20 видах спорта.

XVI Паралимпийские игры пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы получили право выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

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