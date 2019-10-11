ПКР получил официальное приглашение на Паралимпиаду-2020 в Токио

Паралимпийский комитет России (ПКР) проинформировал о получении официального приглашения на летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио.

Как сообщает пресс-служба ПКР, численность российской делегации на играх будет определена согласно квалификационным критериям. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 человек от России, которые выступят в 18—20 видах спорта.

XVI Паралимпийские игры пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы получили право выступать на международных соревнованиях под своим флагом.