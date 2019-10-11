ПКР получил официальное приглашение на Паралимпиаду-2020 в Токио
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба ПКР, численность российской делегации на играх будет определена согласно квалификационным критериям. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 человек от России, которые выступят в 18—20 видах спорта.
XVI Паралимпийские игры пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.
Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы получили право выступать на международных соревнованиях под своим флагом.