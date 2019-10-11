Шубенков и Акименко номинированы на звание лучшего легкоатлета года в Европе

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Россияне Сергей Шубенков, специализирующийся в беге на 110 м с барьерами, и прыгун в высоту Михаил Акименко претендуют на звание лучшего легкоатлета года в Европе.
Шубенков и Акименко номинированы на звание лучшего легкоатлета года в Европе
  • © Gladys Chai von der Laage, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

В 2019 году 29-летний Шубенков выиграл два этапа Бриллиантовой лиги и завоевал серебро на чемпионате мира. 23-летний Акименко также записал в свой актив серебро мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Сидорова и Ласицкене номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.

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