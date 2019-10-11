Шубенков и Акименко номинированы на звание лучшего легкоатлета года в Европе
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Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.
В 2019 году 29-летний Шубенков выиграл два этапа Бриллиантовой лиги и завоевал серебро на чемпионате мира. 23-летний Акименко также записал в свой актив серебро мирового первенства.
Ранее сообщалось, что Сидорова и Ласицкене номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.