Шубенков и Акименко номинированы на звание лучшего легкоатлета года в Европе

Россияне Сергей Шубенков, специализирующийся в беге на 110 м с барьерами, и прыгун в высоту Михаил Акименко претендуют на звание лучшего легкоатлета года в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

В 2019 году 29-летний Шубенков выиграл два этапа Бриллиантовой лиги и завоевал серебро на чемпионате мира. 23-летний Акименко также записал в свой актив серебро мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Сидорова и Ласицкене номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.