Шварценеггер пожелал Емельяненко и Кокляеву удачи перед боем по правилам бокса

Известный голливудский актёр Арнольд Шварценеггер поделился мнением о предстоящем поединке бойца смешанного стиля Александра Емельяненко с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

«Я могу сказать, что любой из них способен победить, в том числе и тяжелоатлет. Я хочу пожелать спортсменам удачи. Я надеюсь, что эта битва станет хорошим развлечением для всех нас и мы получим удовольствие. Я очень люблю различные боевые искусства, в том числе и UFC, и бокс. Поэтому надеюсь, что у меня будет возможность увидеть эту битву», — приводит слова Шварценеггера «Спорт-Экспресс».

Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой будет проводиться по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что Емельяненко подарил Стивену Сигалу билеты на бой с Кокляевым.