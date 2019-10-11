Шварценеггер пожелал Емельяненко и Кокляеву удачи перед боем по правилам бокса

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Известный голливудский актёр Арнольд Шварценеггер поделился мнением о предстоящем поединке бойца смешанного стиля Александра Емельяненко с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
Шварценеггер пожелал Емельяненко и Кокляеву удачи перед боем по правилам бокса
  • Reuters

«Я могу сказать, что любой из них способен победить, в том числе и тяжелоатлет.  Я хочу пожелать спортсменам удачи. Я надеюсь, что эта битва станет хорошим развлечением для всех нас и мы получим удовольствие. Я очень люблю различные боевые искусства, в том числе и UFC, и бокс. Поэтому надеюсь, что у меня будет возможность увидеть эту битву», — приводит слова Шварценеггера «Спорт-Экспресс».

Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой будет проводиться по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что Емельяненко подарил Стивену Сигалу билеты на бой с Кокляевым.

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