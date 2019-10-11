Молодёжная сборная России в компенсированное время вырвала ничью в матче отбора на ЧЕ-2021 с Польшей
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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:2.
Польская команда повела в счёте уже на десятой минуте после автогола Игоря Дивеева. Паритет на табло на 25-й минуте восстановил Даниил Уткин.
В компенсированное к первому тайму время сборная Польши вновь вышла вперёд благодаря голу Патрика Климала.
На первой компенсированной ко второму тайму минуте ничью сборной России принёс гол Магомеда-Шапи Сулейманова.
Следующим соперником российской команды станет сборная Эстонии. Матч пройдёт 15 октября в Пярну.
Ранее сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал футболиста молодёжной сборной России Игнатьева на три матча.