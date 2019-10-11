Молодёжная сборная России в компенсированное время вырвала ничью в матче отбора на ЧЕ-2021 с Польшей

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Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Польши в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
Молодёжная сборная России в компенсированное время вырвала ничью в матче отбора на ЧЕ-2021 с Польшей
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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:2.

Польская команда повела в счёте уже на десятой минуте после автогола Игоря Дивеева. Паритет на табло на 25-й минуте восстановил Даниил Уткин.

В компенсированное к первому тайму время сборная Польши вновь вышла вперёд благодаря голу Патрика Климала.

На первой компенсированной ко второму тайму минуте ничью сборной России принёс гол Магомеда-Шапи Сулейманова.

Следующим соперником российской команды станет сборная Эстонии. Матч пройдёт 15 октября в Пярну.

Ранее сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал футболиста молодёжной сборной России Игнатьева на три матча.

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