В РУСАДА рассказали о реакции спортсменов на запрет использования алкоголя перед допинг-тестами

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, как спортсмены отреагировали на запрет на употребление алкоголя перед прохождением допинг-тестов.

«Я получила критику в свой адрес, мол, Пахноцкая вслед за алкоголем запретит и внебрачные связи. В ответ на такой запрет мы получили несколько агрессивную обратную связь с вопросами, почему нельзя пить пиво. Мы вежливо всем всё объяснили», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Она отметила, что есть три причины, почему такой запрет был введён, первая из которых — подтверждённый экспертами вред здоровью от употребления алкоголя. Второй причиной является то, что в состоянии опьянения некоторые спортсмены позволяют себе неподобающее поведение при прохождении допинг-тестов. А третья причина в том, что алкоголь мешает детекции возможной запрещённой субстанции.

«Запрет на употребление алкоголя во время сдачи допинг-теста будет отражён и в новом Всемирном антидопинговом кодексе, но у нас эта норма уже отражена, поскольку национальная антидопинговая организация имеет право сама регламентировать все составляющие допинг-контроля», — добавила заместитель гендиректора агентства.

РУСАДА ввело запрет на употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков весной 2019 года.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус признался, что был шокирован выводами экспертов WADA по вмешательству в данные московской лаборатории.