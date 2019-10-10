Прыгунья с шестом Сидорова призналась, что недопуск до Игр-2016 был для неё трагедией

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Чемпионка мира 2019 года по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова поделилась воспоминаниями о недопуске к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Прыгунья с шестом Сидорова призналась, что недопуск до Игр-2016 был для неё трагедией
  • Reuters

«Наше мнение ни в IAAF, ни в WADA никого не интересовало. Мы как разменные карты. Вряд ли кто-то задумывался, что от их решения зависят судьбы людей. Если скажу, что это трагедия для меня лично, я не приукрашу», — рассказала Сидорова в интервью YouTube-каналу COMMANDOS.

Большая часть российских спортсменов не была допущена до летних Игр-2016 из-за разгоревшегося допинг-скандала и последовавшего за ним приостановления членства ВФЛА в IAAF, которое было в 12-й раз продлено на заседании совета IAAF, состоявшемся 23 сентября.

Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что санкции в отношении организации из-за ситуации с выявлением несоответствия базы данных московской лаборатории могут быть предельно строгими.

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