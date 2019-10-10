Шайба Войнова принесла «Авангарду» победу над «Амуром» в матче КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счётом 1:0 в пользу омской команды.

Победу «Авангарду» принесла шайба Вячеслава Войнова, забившего на 24-й минуте. Голкипер «ястребов» Игорь Бобков отразил все 33 броска по своим воротам.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил «Сочи» в матче КХЛ.