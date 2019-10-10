Шайба Войнова принесла «Авангарду» победу над «Амуром» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Омский «Авангард» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайба Войнова принесла «Авангарду» победу над «Амуром» в матче КХЛ
  • @hcavangardomsk
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счётом 1:0 в пользу омской команды.

Победу «Авангарду» принесла шайба Вячеслава Войнова, забившего на 24-й минуте. Голкипер «ястребов» Игорь Бобков отразил все 33 броска по своим воротам.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил «Сочи» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить