Шайба Войнова принесла «Авангарду» победу над «Амуром» в матче КХЛ
- @hcavangardomsk
Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счётом 1:0 в пользу омской команды.
Победу «Авангарду» принесла шайба Вячеслава Войнова, забившего на 24-й минуте. Голкипер «ястребов» Игорь Бобков отразил все 33 броска по своим воротам.
Работает большинство! Посмотрите, какая прекрасная передача от Бека! И Войнов в падении! #МыВИгре#ИграемЗаОмскpic.twitter.com/XY9GnJHLV6— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 10 октября 2019 г.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил «Сочи» в матче КХЛ.