В ФИФА отреагировали на допуск женщин на стадион в Иране

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал тот факт, что впервые с 1979 года женщин допустили на стадион на футбольный матч в Иране.

«Впервые за последние приблизительно 40 лет нескольким тысячам женщин было разрешено посетить матч мужских футбольных команд в Иране. Это очень позитивный шаг, который с нетерпением ожидала ФИФА, а также иранские женщины и девушки», — говорится в заявлении Инфантино.

Он поблагодарил Федерацию футбола Ирана, Азиатскую конфедерацию футбола и власти Ирана за усилия, приложенные к осуществлению такого события.

«Теперь ФИФА ожидает момента, когда все женщины и девушки, которые хотят посетить футбольный матч в Иране, смогут сделать это без каких-либо препятствий, не испытывая проблем с безопасностью», — добавил глава ФИФА.

Женщинам в Иране было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции.

Ранее сообщалось, что хет-трик Сердара Азмуна помог Ирану разгромить Камбоджу со счётом 14:0 в матче квалификации ЧМ-2022.